Президент України Володимир Зеленський назвав слабкою позицією і несерйозним рішенням встановлення членами Євросоюзу та G7 граничної ціни на нафту з РФ на рівні $60 за барель.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

“Зараз у світі завершилася, на жаль, без серйозних рішень дискусія щодо прайскепів, тобто обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста”, — сказав президент.

За його словами, Росія завдала колосальних збитків всім країнам світу “свідомою дестабілізацією енергоринку, а світ ніяк не може наважитись на її справжнє енергетичне роззброєння”.

На думку Зеленського, це “слабка позиція, і лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти”.

“Шкода, що цей час буде втрачено. Логіка очевидна. Якщо обмеження ціни російської нафти 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща і країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів”, — додав голова держави.

Він зауважив, що “ці гроші підуть не тільки на війну і не тільки на подальше спонсорування Росією інших терористичних режимів та організацій”, а ці гроші “підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень”.

ДОВІДКА: 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель.