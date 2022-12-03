Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.
“Зараз у світі завершилася, на жаль, без серйозних рішень дискусія щодо прайскепів, тобто обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста”, — сказав президент.
За його словами, Росія завдала колосальних збитків всім країнам світу “свідомою дестабілізацією енергоринку, а світ ніяк не може наважитись на її справжнє енергетичне роззброєння”.
На думку Зеленського, це “слабка позиція, і лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти”.
“Шкода, що цей час буде втрачено. Логіка очевидна. Якщо обмеження ціни російської нафти 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща і країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів”, — додав голова держави.
Він зауважив, що “ці гроші підуть не тільки на війну і не тільки на подальше спонсорування Росією інших терористичних режимів та організацій”, а ці гроші “підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень”.
ДОВІДКА: 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель.
- Нафтова компанія Chevron Corp може розширити видобуток нафти у Венесуелі. Фірма отримала ліцензію США на роботи.
- За інформацією ЗМІ, Росія готує проєкт указу, яким заборонить продаж нафти державам, які встановлять обмеження цін на цю сировину.
- За даними ЗМІ, за два тижні до початку обмеження цін на нафту, Росія вже втратила понад 90% свого ринку у північних країнах Євросоюзу, які раніше були опорою постачання з балтійських та арктичних терміналів.
- У Китаї покупці російської нафти зупинили закупівлі. Вони очікують деталей ліміту під керівництвом США, щоб побачити, чи запропонують їм кращу ціну.