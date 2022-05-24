Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для поновлення переговорів РФ має відійти до кордонів 24 лютого

Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю японському суспільному мовнику NHK.

Президент переконаний, що Україна відвоює всі свої території, однак заплатить за це ціну.

“Для кожного українця “перемога” має тільки одне розуміння – це повернення наших територій. Ми вважаємо і Крим, і Донбас нашими територіями. Ми хочемо повернутися туди, де були до 24 лютого. Тоді ми повернемося за стіл переговорів”, – повідомив Зеленський.

Також він додав, що проводити переговори з РФ до того, як території будуть відвойовані, буде складно.

Зокрема, Зеленський зазначив, що деякі країни вважали, що РФ зможе окупувати Україну за 3 дні, однак минуло вже три місяці.

“Я не думав, що спроба Росії буде успішною, тому що світ об’єднався довкола України”, – зазначив президент України.