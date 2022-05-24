Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю японському суспільному мовнику NHK.
Президент переконаний, що Україна відвоює всі свої території, однак заплатить за це ціну.
“Для кожного українця “перемога” має тільки одне розуміння – це повернення наших територій. Ми вважаємо і Крим, і Донбас нашими територіями. Ми хочемо повернутися туди, де були до 24 лютого. Тоді ми повернемося за стіл переговорів”, – повідомив Зеленський.
Також він додав, що проводити переговори з РФ до того, як території будуть відвойовані, буде складно.
Зокрема, Зеленський зазначив, що деякі країни вважали, що РФ зможе окупувати Україну за 3 дні, однак минуло вже три місяці.
“Я не думав, що спроба Росії буде успішною, тому що світ об’єднався довкола України”, – зазначив президент України.
- Раніше повідомлялося, що понад 80% українців проти територіальних поступок Росії задля швидкого завершення війни.
- Денис Шмигаль зазначав, що україна планує приєднатися до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.