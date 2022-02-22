Зеленський не виключає розриву дипломатичних відносин з РФ

Трансляція їх зустрічі опублікована на сторінці Офісу президента у Facebook.

Розповідаючи про результати перемовин із президентом Естонії, Зеленський назвав вчорашнє рішення президента РФ Володимира Путіна новим актом агресії проти України. Він наголосив, що цим рішенням Росія створює юридичні підґрунтя для військової агресії проти нашої держави, порушуючи усі можливі міжнародні зобов’язання.

Він підкреслив, що російська ескалація проти України є викликом не лише для нашої держави, але й Європи та світу. З президентом Естонії Зеленський домовився щодо введення санкцій проти РФ, зокрема підняв питання повної зупинки “Північного Потоку-2. Президент Естонії оголосив про надання воєнної допомоги Україні – ракет Javelin і сучасні воєнно-польові госпіталі.

Володимир Зеленський закликав Росію повернутися на шлях дипломатії та розв’язати ситуацію шляхом перемовин. Він також закликав відвести Росію свої війська.

Президент Зеленський також заявив, що воєнний стан поки що в Україні поки що не вводитимуть – на цей крок влада України піде у випадку подальшої ескалації.

Він не виключив розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

“До мене надійшов запит від МЗС, щоб я розглянув можливість розірвати дипломатичні відносини із Росією. Я зараз, після цієї пресконференції, дивитимуся і опрацьовуватиму це питання”, – наголосив президент України, додавши, що зараз іде наступ Росії на суверенітет та територіальну цілісність України.