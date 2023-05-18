В уряді Японії повідомили, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 в онлайн-форматі.

Джерело: Kyodo.

“Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті “Великої сімки” у Хіросімі в неділю онлайн, заявив уряд Японії в четвер після чуток про те, що він може бути присутнім на зустрічі особисто”, – йдеться у повідомленні.

Коли 21 березня прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда здійснив несподівану поїздку до Києва для переговорів із Зеленським, він сказав, що запросив українського лідера взяти участь у триденному саміті G7.

Зазначимо, що цього тижня у Японії пройде саміт країн Великої сімки (G7), на якому, за словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, будуть здійснені кроки для посилення ізоляції РФ.

Саміт пройде у період з 19 по 21 травня. За цей час лідери G7 обіцяють здійснити конкретні кроки, аби посилити ізоляцію Російської Федерації.

За словами Кірбі, за понад рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни “Великої сімки” продемонстрували солідарність з Україною.

“G7 згуртовувала світ на підтримку України та відрізала Путіна від ключових технологій і фінансування по всьому світу”, – зауважив він.

Джон Кірбі наголосив, що рівень солідарності країн G7 зараз навіть міцніший, ніж минулого року.

“Ви побачите конкретні дії для подальшої ізоляції Росії та послаблення її здатності вести жорстоку війну”, – сказав американський посадовець.