Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Зазначено, що Зеленський підписав закон щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території бойових дій, який був ухвалений Верховною Радою 20 березня 2023 року.

Як повідомляється, документ спрямований на забезпечення реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану.

Як пояснили у пресслужбі, громадяни, які досягли пенсійного віку, або стали особами з інвалідністю, чи втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованій території або на території бойових дій, зіткнулися з неможливістю призначення пенсії.

Відтак, вони не можуть безпосередньо звернутися до органів Пенсійного фонду України або подати заяву та підтверджувальні документи через веб-портал електронних послуг ПФУ у зв’язку з відсутністю на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв’язку.

Наголошено, що ухвалений закон покликаний урегулювати цю проблему, зокрема передбачивши, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Відповідно до закону, пенсія призначатиметься:

за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку

у зв’язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності

у зв’язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника

за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року

Також у пресслужбі додали, що норми закону поширюються і на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та покинули їх.