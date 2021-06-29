Президент Володимир Зеленський підписав закон №5309 “Про внесення змін до закону України “Про публічні закупівлі” та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель”.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Законопроєктом удосконалюється процес подання та розгляду скарг на закупівлі (зокрема, передбачається подання скарг у формі електронного документа). Крім того, передбачено, що у разі оскарження тендерної документації суб’єкт оскарження зобов’язаний надавати докази наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів. Суб’єкт оскарження також нестиме відповідальність за точність та правдивість інформації.

Також документ передбачає, що тендерні процедури не потрібно буде застосовувати при будівництві Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 мільярдів гривень.

Крім того, цей закон дозволяє закупівлю без тендерів робіт і послуг на 5,4 млрд грн для підготовки й проведення заходів щодо відзначення 30-ї річниці незалежності України. Йдеться про модернізацію аеропортів у Вінниці, Дніпрі, Одесі, Рівному, Херсоні та Закарпатті.

Усі ці закупівлі проводитимуться шляхом переговорної процедури в обхід системи Prozorro.

Як зазначали в Національному агентстві з питань запобігання корупції, це означає, що “десятки мільярдів гривень будуть витрачені на масштабний проєкт для будівництва Великої кільцевої дороги в обхід прозорих тендерних процедур, які покликані мінімізувати корупцію та забезпечити добросовісну конкуренцію”.

Як пояснювала юристка, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України, а нині засновниця “Ліги антитрасту” Агія Загребельська, президент Зеленський підписав закон, “який дозволяє Тимошенко (заступнику голови ОПУ Кирилу Тимошенку, – ред.) та Кубракову (міністру інфраструктури Олександру Кубракову, – ред.) витратити більше 5 млрд грн на святкування Дня Незалежності та більше 100 млрд грн (10% бюджету) на Київську окружну дорогу без аукціонів та без ProZorro”.