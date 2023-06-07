Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом щодо Каховської ГЕС

Джерело: Hürriyet.

Ердоган заявив, що має бути створена комісія для детального розслідування вибуху на Каховській ГЕС. На його думку, до неї мають входити експерти обох сторін, ООН і міжнародне співтовариство, включаючи Туреччину.

За його словами, Анкара готова зробити все можливе в цьому напрямку. Турецький президент висловив сподівання, що в цьому питанні можна дотримуватися методу переговорів, як у “зерновій ініціативі”.

Іншими словами, Україна не веде прямих переговорів із Росією в межах “зернової угоди”. Натомість Київ обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті, своєю чергою, ведуть окремі переговори з РФ.