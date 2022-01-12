Під час телефонної розмови президент України та прем’єр-міністр Канади обговорили ситуацію на Донбасі та питання компенсації сім'ям жертв рейсу PS752.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Під час розмови Зеленський запропонував Трюдо оновити Спільну декларацію про особливе партнерство між Україною та Канадою.

“З огляду на безпрецедентний характер наших двосторонніх відносин, а також нові зовнішні виклики та пріоритети пропоную доручити нашим міністрам закордонних справ оновити Спільну декларацію”, – заявив Володимир Зеленський.

Крім того, розмова стосувалася ситуації на сході України та запобігання посиленню російської агресії. Зеленський висловив переконання, що Канада “продовжуватиме надавати всіляку підтримку Україні” у процесі інтеграції в НАТО.

“Ніхто, крім України та НАТО, не повинен мати вплив на процес нашої інтеграції з Альянсом”, – зазначив Володимир Зеленський.



Також лідери Канади та України обговорили важливість надання компенсації сім’ям, які постраждали від аварії літака МАУ PS752, збитого два роки тому над Тегераном.

Володимир Зеленський запросив Джастіна Трюдо відвідати Україну у 2022 році.

Пресслужба Трюдо наразі не коментувала розмову.