Президент Володимир Зеленський приїхав у палац Бельвю з візитом до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Зустріч відбувається в умовах посилених заходів безпеки.

Про це повідомило агентство DTS.

Через візит Володимира Зеленського у Берліні посилено заходи безпеки. Резиденція Штайнмаєра розташована у берлінському районі Тіргартен, де нині були виставлені снайпери.

Спершу відбудуться переговори між главами двох держав. Надалі Зеленського з військовими почестями прийме канцлер Олаф Шольц у федеральній канцелярії.

Планується, що Шольц і Зеленський разом полетять до Аахена. Там президенту України вручать премію Карла Великого.

Щодо планів візиту глави української держави стали повідомляти з минулого тижня, але офіційно програму тримали в секреті.