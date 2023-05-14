Про це повідомило агентство DTS.
Через візит Володимира Зеленського у Берліні посилено заходи безпеки. Резиденція Штайнмаєра розташована у берлінському районі Тіргартен, де нині були виставлені снайпери.
Спершу відбудуться переговори між главами двох держав. Надалі Зеленського з військовими почестями прийме канцлер Олаф Шольц у федеральній канцелярії.
Планується, що Шольц і Зеленський разом полетять до Аахена. Там президенту України вручать премію Карла Великого.
Щодо планів візиту глави української держави стали повідомляти з минулого тижня, але офіційно програму тримали в секреті.
- Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час свого візиту до Італії домовився про постачання зброї та ППО Україні.