Про це Глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
“Вдячний за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому”,— сказав президент.
Нагадаємо, що раніше у Європарламенті оцінили кількість депортованих українських дітей може від 16 до 300 тисяч осіб.
Зеленський попросив Папу Римського засудити російські злочини в Україні, адже “не може бути рівності між жертвою та агресором”.
Також він розповів про українську “формулу миру” як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру, запропонувавши приєднатися до її реалізації.
- 13 травня, у межах офіційного візиту до Італії президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою українську “формулу миру” та необхідність подальшого посилення міжнародного тиску на РФ.
- 13 травня, президент України Володимир Зеленський відправився з візитом до Італії. На шляху до Риму його супроводжували літаки Військово-повітряних сил Італії.
- Президент України Володимир Зеленський відправився з візитом до Італії, де зустрінеться з першими особами держави та Папою Римським Франциском.