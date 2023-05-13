Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском.

Про це Глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Вдячний за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому”,— сказав президент.

Нагадаємо, що раніше у Європарламенті оцінили кількість депортованих українських дітей може від 16 до 300 тисяч осіб.

Зеленський попросив Папу Римського засудити російські злочини в Україні, адже “не може бути рівності між жертвою та агресором”.

Також він розповів про українську “формулу миру” як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру, запропонувавши приєднатися до її реалізації.