Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час свого візиту до Італії домовився про постачання зброї та ППО Україні.

Про це йдеться у його вечірньому зверненні.

“Погоджуємо з Джорджею, пані прем’єр-міністром, наші нові спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі”, — сказав Зеленський.

Він зауважив, що Україна та Італія домовилися про постачання зброї та ППО.

Також прем’єрка Італії Джорджія Мелоні наголосила, що ми в Україні захищають свободу й життя від російських бомб і ракет, віддаляючи війну від решти Європи.

Нагадаємо, що Зеленський відправився з візитом до Італії, де зустрінеться з першими особами держави та Папою Римським Франциском.