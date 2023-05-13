Про це йдеться у його вечірньому зверненні.
“Погоджуємо з Джорджею, пані прем’єр-міністром, наші нові спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі”, — сказав Зеленський.
Він зауважив, що Україна та Італія домовилися про постачання зброї та ППО.
Також прем’єрка Італії Джорджія Мелоні наголосила, що ми в Україні захищають свободу й життя від російських бомб і ракет, віддаляючи війну від решти Європи.
Нагадаємо, що Зеленський відправився з візитом до Італії, де зустрінеться з першими особами держави та Папою Римським Франциском.
- 13 травня, у межах офіційного візиту до Італії президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою українську “формулу миру” та необхідність подальшого посилення міжнародного тиску на РФ.
- 13 травня, президент України Володимир Зеленський відправився з візитом до Італії. На шляху до Риму його супроводжували літаки Військово-повітряних сил Італії.