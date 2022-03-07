Очільник держави заявив про відтермінування сплати окремих податків для українців. Таке рішення прийнято задля підтримки українського бізнесу під час війни.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

Зеленський заявив, що уряд створив пакет допомоги бізнесу та працівникам. ФОПи 1 та 2 групи повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОПи 3 групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, призваних до лав ЗСУ та інших захисних формувань.

Також уряд готовий звільнити бізнес від податку на землю та орендної плати за землю державної комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії.

Такі нововведення функціонуватимуть протягом воєнного стану та щонайменше протягом року після його завершення.

Також відтерміновано сплату податків для всіх підприємств, які неспроможні їх заплатити.

“Це тільки перша частина допомоги”, — наголосив Президент.

Очільник держави зауважив, що всі керівники центральної влади отримали завдання розробити систему дій, яка дозволить максимально швидко відновити країну після війни.

“Ця система має бути орієнтована на людей”, – сказав Зеленський.

Також він наголосив, що держава продовжує виплачувати пенсії та зарплати у бюджетній сфері.