Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників заходу, присвяченого солідарності Німеччини з Україною.
“Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей”, — сказав президент.
За його словами, цих простих речей позбавлені 1 877 українських міст і сіл. Зокрема, окупований Маріуполь. Зеленський нагадав, що місто зруйновано майже на 90%, де росіяни хочуть переробити будинки на бетонну крихту для будівництва доріг.
Він заявив, що українці мають зробити все “можливе і неможливе”, аби не дати РФ переробити на бетонну крихту Україну, її сусідів та всю Європу.
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