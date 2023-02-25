Станом на 25 лютого 2023 року 1 877 українських міст і сіл знаходяться під окупацією Російської Федерації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників заходу, присвяченого солідарності Німеччини з Україною.

“Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей”, — сказав президент.

За його словами, цих простих речей позбавлені 1 877 українських міст і сіл. Зокрема, окупований Маріуполь. Зеленський нагадав, що місто зруйновано майже на 90%, де росіяни хочуть переробити будинки на бетонну крихту для будівництва доріг.

Він заявив, що українці мають зробити все “можливе і неможливе”, аби не дати РФ переробити на бетонну крихту Україну, її сусідів та всю Європу.