Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завітали до Михайлівського Золотоверхого монастиря, де Джонсонові подарували ікону Божої Матері з бурштину.

Про це повідомив український церковний і громадський діяч Іван Сидор у Facebook.

Як відомо, британський прем’єр Борис Джонсон відвідав Україну сьогодні, 17 червня. Під час візиту Джонсон та Зеленський завітали до Михайлівського Золотоверхого монастиря.

За словами Івана Сидора, на початку лютого Джонсон також відвідав собор Святої Софії. А сьогодні він зауважив, що в Михайлівському соборі є така сама мозаїчна ікона. Йдеться про Божу Матір Оранту (Нерушиму стіну). Вже понад тисячу років ця ікона оберігає Київ і Україну.

Британському прем’єрові на знак вдячності передали ікону Божої Матері з українського бурштину, а також пам’ятну монету НБУ і альбом зі світлинами про життя церкви.

“Спільна молитва і наполеглива праця наближає перемогу Добра над злом. Ми віруємо, що Україна переможе, і запанує справедливий мир. Разом до цієї Перемоги!” – підсумував у дописі церковний діяч.

Також Іван Сидор додав, що Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній бере участь у європейському візиті релігійних діячів України, який проходить у Берліні та Брюсселі.