Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів з офіційним візитом, аби зустрітися з низкою офіційних осіб, а також відвідати Міжнародний кримінальний суд.

Про це повідомляє NOS.

О 9 годині ранку за місцевим часом Зеленський прибув до Сенату, аби зустрітися зі спікеркою Палати представників Верою Бергкамп та головою Сенату Яном Антоні Бруйном.

Також очікується, що президент України відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. За словами прессекретаря Зеленського Сергія Нікіфорова, Глава держави зустрінеться із президентом МКС Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером.

Indrukwekkende toespraak zojuist van president #Zelensky in de Verenigde Vergadering van de Staten Generaal.#slavaukraini pic.twitter.com/Ous6biYE24 — Tom van der Lee (@TomvanderLee) May 4, 2023

Зокрема, Зеленський зустрінеться окремо із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі також із прем’єр-міністром Бельгії Александером де Кроо. Крім того, він буде аудієнція у короля Віллєма-Александра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів.