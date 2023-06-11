Джерело: Офіс Президент України.

Глава держави ввів у дію рішення РНБО від 11 червня 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

Повний перелік підсанкційних осіб за посиланням. Частина з осіб, на яких наклали санкції, причетні до російської судової системи.

Також у списку є українські судді, які пішли на співпрацю з окупаційною владою.

“Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, — зазначається в документі.