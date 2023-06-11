Джерело: Офіс Президент України.
Глава держави ввів у дію рішення РНБО від 11 червня 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
Повний перелік підсанкційних осіб за посиланням. Частина з осіб, на яких наклали санкції, причетні до російської судової системи.
Також у списку є українські судді, які пішли на співпрацю з окупаційною владою.
“Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, — зазначається в документі.
- Верховна Рада України погодила законопроєкт “Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран”.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження нового пакета санкцій задля ізоляції російської військової промисловості.