Про це повідомили на сайті президента України.
За словами глави держави, місії можна скерувати на об’єкти, які залучено до енергозабезпечення країни. Йдеться про об’єкти, від яких безпосередньо залежить стабільність усієї енергосистеми України.
Володимир Зеленський провів аналогію з місіями МАГАТЕ. Раніше повідомлялося, що до всіх атомних станцій (АЕС) в Україні планують направити постійні місії Міжнародного агенства з атомної енергії з незалежними експертами.
“Такі місії ЄС можуть стати надійним чинником стабілізації ситуації та належного міжнародного контролю”, – підкреслив президент, виступаючи на першій Міжнародній конференції “Солідарні з українським народом”.
Він наголосив, що на сьогодні близько 12 мільйонів людей майже в усіх областях і в столиці відключено від енергопостачання. Тому генератори й джерела безперебійного живлення стали в Україні такою ж необхідністю, як бронетехніка й бронежилети.
В Україні зараз будують паралельну основній децентралізовану систему генерації енергії. За словами президента, роботи відбуваються дуже швидко й до цього залучено багато суб’єктів, проте система все ж таки не може задовольнити усі потреби країни.
Зеленський також закликав європейських партнерів надати аварійну підтримку від європейської енергосистеми до кінця опалювального сезону. Зокрема допомогти з кількома категоріями обладнання для ремонту енергооб’єктів, закупівлею приблизно 2 млрд кубометрів газу, а також створити спеціальний механізм координації зусиль для збереження нашої енергосистеми.
“Коли буде гарантована енергостійкість України на весь цей зимовий період, коли буде гарантовано, що не з’являться нові хвилі масової міграції з нашої країни до ваших країн, буде гарантовано й те, що Росії не допоможуть жодні удари, жодні блекаути, жоден пошук зброї десь там в Ірані чи в інших місцях. Росії доведеться думати, як зупинити агресію. Нарешті зупинити”, – резюмував глава держави.
- Енергоблок АЕС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу 23 листопада, під’єднано до енергосистеми країни. Це дозволить стабілізувати енергосистему України.