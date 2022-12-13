Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн Європейського Союзу. Він закликав відрядити на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України спеціальні місії.

Про це повідомили на сайті президента України.

За словами глави держави, місії можна скерувати на об’єкти, які залучено до енергозабезпечення країни. Йдеться про об’єкти, від яких безпосередньо залежить стабільність усієї енергосистеми України.

Володимир Зеленський провів аналогію з місіями МАГАТЕ. Раніше повідомлялося, що до всіх атомних станцій (АЕС) в Україні планують направити постійні місії Міжнародного агенства з атомної енергії з незалежними експертами.