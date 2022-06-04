Володимир Зеленський закликав американських мерів розірвати "братські" зв’язки з російськими містами та допомогти у відновленні міст України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Український лідер закликав мерів міст Сполучених Штатів розірвати так зване побратимство з російськими містами та долучитися до проєкту відновлення українських міст, що постраждали від російської агресії.

Зеленський наголосив, що американським містам побратимство із російськими не дає нічого, однак для РФ це привід говорити, що країна досі є не повністю ізольованою.

Президент зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в окупації опинилися 3 620 населених пунктів. Також РФ випустила по українським містам, а саме — цивільній інфраструктурі, майже 2 500 ракет. Зеленський зауважив, що ракети виготовляються в російському місті Єкатеринбург, що й досі є побратимом міста Сан-Хосе.

Володимир Зеленський закликав американські міста брати патронат над населеними пунктами та регіонами, які були зруйновані російськими обстрілами, та допомагати перебудовувати їх за найновішими технологіями. На думку президента, відбудова України є найбільшим економічним проєктом сьогодення, який зміцнить не тільки Українську державу, а й кожну країну та компанію, що братиме в ньому участь.