29 грудня Хорватію сколихнув другий за два дні землетрус, внаслідок якого загинули щонайменше 7 осіб, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомлялося раніше, у вівторок в Хорватії стався потужний землетрус, який оцінили у 6,2 бала за шкалою Ріхтера.

Землетрус відчули на всій території країни та у сусідній Словенії та Австрії. Епіцентром землетрусу, як повідомив Німецький центр геофізичних досліджень GFZ, стало місто Петриня, що за 50 км на південь від столиці країни, Загреба.

На кадрах з місця події, якими ділилися у соцмережах, можна було побачити чимало зруйнованих внаслідок землетрусу будівель.

Довгі години рятувальники витягали людей з-під уламків зруйнованих будинків. У найбільш постраждалий район на допомогу відправили військових. Пошукові роботи досі тривають.

Станом на вечір вівторка було відомо, що у околицях міста Ґліна жертвами землетрусу стали 5 осіб. В Петрині загинула також 12-річна дівчинка. Згодом ще одну, вже сьому жертву землетрусу, знайшли в руїнах церкви в селі Зазіна.

Поліція повідомляла, що щонайменше 20 людей отримали легкі поранення і ще шість — важкі. Чимало постраждалих — з переломами та струсом мозку. Щонайменше 20 осіб ушпиталені лікарні Сісаку, з них двоє з важкими травмами.