Про це #Буквам повідомили в Мінекономіки у відповідь на запит.
Ще у 2012 році ДПЗКУ уклала кредитну угоду із китайською корпорацією, за якою зобов’язалась щорічно постачати зерно до Китаю.
Проте через численні корупційні скандали виконання контракту регулярно зривалося.
У жовтні новий директор компанії заявив про відсутність коштів для погашення боргу. Оскільки кредит надавався під державні гарантії, то за відсутності коштів у компанії платити за кредит будуть з державного бюджету.
Разом з тим, зарплата керівника компанії, як повідомили в Мінекономіки, складає 229 853 гривень. Премія голові та членам правління не нараховується у разі отримання чистого збитку.
При цьому, нещодавно низка ЗМІ з посиланням на попередній звіт корпорації поширили інформацію, про те, що зарплата в. о. ДПЗКУ становить 427 тис. гривень. Цю посаду обіймає Василь Коваленко.
Між тим, 9 колишнім директорам державних хлібозаготівельних підприємств повідомили про підозру в розкраданні 157 млн грн.
- Нагадаємо, у серпні співробітники Національної поліції України затримали керівника Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ). За даними правоохоронців, чиновника було затримано “при спробі втечі з України”.