За три квартали 2021 року акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України", яка знаходиться в управлінні Мінекономіки, отримала чистих збитків на суму 327,9 млн грн.

Про це #Буквам повідомили в Мінекономіки у відповідь на запит.

“Відповідно до поданої фінансової звітності АТ “ДПЗКУ” за результатами фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2021 року отримало чистий збиток у розмірі 327 мільйонів 875 тисяч гривень”, – повідомили в міністерстві.

Ще у 2012 році ДПЗКУ уклала кредитну угоду із китайською корпорацією, за якою зобов’язалась щорічно постачати зерно до Китаю.

Проте через численні корупційні скандали виконання контракту регулярно зривалося.

У жовтні новий директор компанії заявив про відсутність коштів для погашення боргу. Оскільки кредит надавався під державні гарантії, то за відсутності коштів у компанії платити за кредит будуть з державного бюджету.

Разом з тим, зарплата керівника компанії, як повідомили в Мінекономіки, складає 229 853 гривень. Премія голові та членам правління не нараховується у разі отримання чистого збитку.

При цьому, нещодавно низка ЗМІ з посиланням на попередній звіт корпорації поширили інформацію, про те, що зарплата в. о. ДПЗКУ становить 427 тис. гривень. Цю посаду обіймає Василь Коваленко.

Між тим, 9 колишнім директорам державних хлібозаготівельних підприємств повідомили про підозру в розкраданні 157 млн грн.