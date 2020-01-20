Дружина нардепа від "Слуги народу" Святослава Юраша, який створив міжфракційне об'єднання "Цінності, гідність, сім'я" для захисту консервативних вічних цінностей, зображувала лесбіянку під час фотосесії.

#Букви проаналізували її записи в соцмережах.

В постах Софії за останній час – про дитину, кішок, звільнених полонених, а також про те, як вона пишається чоловіком.

Але ось її записи, датовані 2015 – 2017 роками – зовсім іншого характеру.

Софія Юраш позиціонувала себе як косплей. Це перевтілення в різні ролі, що полягає в переодяганні в костюми і відіграш характеру, пластики тіла і міміки персонажів комп’ютерних ігор, кінематографа, літератури, коміксів, аніме і манги.

У соцмережах її можна було знайти з ніком grellkaLoli.

Але деякі її записи відверто викликають подив.

На фото, опублікованому в 2015 році, вона навіть зіграла образ лесбіянки, доповнивши знімок тим самим неоднозначним хештегом.

Коли Юраш повідомляв, що в Раді створюють міжфракційне об’єднання “Цінності, гідність, сім’я”, то писав, що в молодості пройшов через “усі стадії деконструктивістських дуростей, релативістських банальностей і інших деструктивних фрівольностей”.

Також він відреагував на коментар одного з користувачів, що опублікував скрін, на якому його нинішня дружина зображує лесбіянку.

Крім цього, він опублікував скрін пояснення дружини, в якому вона написала, що історія з косплей була, коли їй було 14 років, але війна на Донбасі змінила її “від і до”.