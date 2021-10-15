Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Інцидент стався приблизно о 9:30 ранку за місцевим часом. Жінка з бейсбольною битою в руках йшла до одного з поліціянтів Капітолія й збиралася його вдарити. Офіцери, які були неподалік, зупинили її та намагалися вгамувати.
Однак жінка влаштувала бійку та вкусила одного з представників правоохоронних органів.
Зловмисницею виявилася 25-річна Олівія Ромеро. З нею поговорили та відпустили.
- 19 серпня поліція Капітолія повідомила, що розпочала розслідування щодо загрози вибуху біля Бібліотеки Конгресу. Там стояв замінований автомобіль.
- На початку квітня поліція США заблокувала Капітолій через загрозу безпеці. Невідомий чоловік протаранив загорожу і наїхав на поліціянтів, які охороняли його. Потім він вийшов з машини, розмахуючи ножем. У нього вистрілили.