У США жінка з бейсбольною битою в руках напала на поліціянта Капітолія, однак інцидент закінчився лише кількома укусами зловмисниці.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Інцидент стався приблизно о 9:30 ранку за місцевим часом. Жінка з бейсбольною битою в руках йшла до одного з поліціянтів Капітолія й збиралася його вдарити. Офіцери, які були неподалік, зупинили її та намагалися вгамувати.

Однак жінка влаштувала бійку та вкусила одного з представників правоохоронних органів.

Зловмисницею виявилася 25-річна Олівія Ромеро. З нею поговорили та відпустили.