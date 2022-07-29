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Жоден з керівників виробництва ракет «Калібр» не потрапив під санкції

На жодного з топменеджерів найбільшого російського військово-промислового концерну “Алмаз-Антей”, зокрема генерального директора, поки не наклали санкцій. Концерн відомий у світі передусім як виробник крилатих ракет “Калібр”.

П’ятниця, 29 липня 2022, 17:30
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Про це повідомляє європейська правозахисна організація StateWatch, посилаючись на моніторинг групи аналітиків Trap Aggressor.

Загалом підприємство спеціалізується на виробництві протиповітряної, протиракетної оборони, а також зенітно-ракетних комплексів.

Натомість сам концерн “Алмаз-Антей” знаходиться під санкціями США, ЄС, Британії, України, Канади, Швейцарії й інших учасників санкційної коаліції проти РФ.

До його складу входять понад 60 військових підприємств, що виробляють зброю, яка використовується на війні проти України.

Обсяг продажу зброї “Алмазом-Антей” у 2020 році склав понад 6 млрд доларів, що вивело його на 17 місце у списку найбільших військово-промислових компаній світу.

Водночас під санкції США, Європейського Союзу, Великої Британії, України та інших країн поки не потрапили генеральний директор концерну “Алмаз-Антей” Ян Новіков;  генеральний конструктор Павєл Созінов, заступник генерального директора з науково-технічного розвитку Сєргєй Друзін, а також решта топменеджерів концерну.

Теги: війна, обстріли, ракети "Калібр", ракети рф, російські обстріли, російсько-українська війна, санкції проти РФ, санкції

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