Жоден з керівників виробництва ракет «Калібр» не потрапив під санкції

Про це повідомляє європейська правозахисна організація StateWatch, посилаючись на моніторинг групи аналітиків Trap Aggressor.
Загалом підприємство спеціалізується на виробництві протиповітряної, протиракетної оборони, а також зенітно-ракетних комплексів.
Натомість сам концерн “Алмаз-Антей” знаходиться під санкціями США, ЄС, Британії, України, Канади, Швейцарії й інших учасників санкційної коаліції проти РФ.
До його складу входять понад 60 військових підприємств, що виробляють зброю, яка використовується на війні проти України.
Обсяг продажу зброї “Алмазом-Антей” у 2020 році склав понад 6 млрд доларів, що вивело його на 17 місце у списку найбільших військово-промислових компаній світу.
Водночас під санкції США, Європейського Союзу, Великої Британії, України та інших країн поки не потрапили генеральний директор концерну “Алмаз-Антей” Ян Новіков; генеральний конструктор Павєл Созінов, заступник генерального директора з науково-технічного розвитку Сєргєй Друзін, а також решта топменеджерів концерну.
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