Журналісти під час карантину мають право перебувати на вулиці більше, ніж по двоє, посилаючись на службову необхідність.

Про це розповіли в матеріалі “Інституту масової інформації”.

У статті акцентують, що не дивлячись на дискусію про правомірність і неконституційність обмежень, встановлених Постановою уряду 255 (про обов’язкове носіння масок на вулиці, пересуванні по вулиці не більше, ніж по двоє людей і т.д.), дана постанова є законною до того моменту, поки не скасована судом, або Кабміном.

“Тому не варто закликати інших ігнорувати встановлені норми, тим більше з боку журналістів, які впливають на досить широку аудиторію”, – сказано в статті.

Підкреслюється, що журналістська діяльність не припиняється Постановою 255, на відміну від роботи підприємств, пов’язаних з відвідуванням громадянами.

“Тому журналісти можуть ходити на роботу, а діяльність засобів масової інформації може здійснюватися не тільки в дистанційному режимі”, – йдеться в матеріалі.

У той же час відзначається, що журналісти не віднесені до списку працівників, які згідно з Постановою 255 мають право перевозитись громадським транспортом в міському та міжміському режимі на час карантину.

Повідомляється також, що згідно з Постановою людям забороняється перебувати без маски в громадських місцях. При цьому в Постанові не визначено, як повинна бути одягнена маска, а тому на даний момент для виконання вимог Постанови 255 можна одягати будь-яку маску. У свою чергу визначення поняттю “громадське місце” дано тільки в Законі України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення” та це визначення використовується тільки для заходів даного закону.

“Підпункт 2 пункту 2 Постанови 255 від 6 до 24 квітня 2020 забороняє переміщення групою більш ніж дві особи. Однак ця заборона не поширюється на службову необхідність. Тому знімальна група в кількості більше двох осіб може пересуватися, посилаючись на службову необхідність. Підтвердженням службової необхідності є посвідчення журналістів і по можливості наявність письмового редакційного завдання, в якому будуть вказані прізвища знімальної групи”, – підкреслюють в матеріалі.

Також наголошується, що Постанова 255 забороняє перебувати без документів на вулиці.

“У разі журналістів це не тільки паспорт, а й журналістське посвідчення, яке підтверджує спеціальний статус журналіста”, – сказано в статті.