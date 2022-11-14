«Медіарух» закликає владу повернути акредитації закордонним журналістам – заява

Об'єднання українських медіа, журналістів та громадських організацій "Медіарух", до якого входить #Букви, вимагають від влади вжити негайних заходів, щоб розв’язати конфліктну ситуацію, викликану неефективністю та непрофесіоналізмом комунікаційних структур Міністерства оборони, зокрема Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Про це йдеться у тексті спільної заяви президенту України Володимиру Зеленському, головнокомандуючому Збройних сил України Валерію Залужному та міністру оборони України Олексію Рєзнікову, повідомляють #Букви.

Медійники зауважили, що репортажі українських і закордонних журналістів, зроблені у звільненому Херсоні, стали величезним вкладом у нашу перемогу. Вони також зазначили, що матеріали є надважливими документами української історії, яка твориться зараз.

Натомість комунікаційні структури Міноборони, які не спромоглися побудувати механізм допуску журналістів, вирішили просто заборонити абсолютно всім журналістам працювати.

Наводимо повний текст заяви:

“Ми, українські й іноземні журналісти та медійні організації, вимагаємо вжити негайних заходів, щоб розв’язати конфліктну ситуацію, викликану неефективністю та непрофесіоналізмом комунікаційних структур Міністерства оборони, зокрема Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Репортажі українських і закордонних журналістів, зроблені у звільненому Херсоні, стали величезним вкладом у нашу перемогу. Весь світ облетіли кадри колег із CNN, SkyNews та інших провідних іноземних та українських медіа. Вони засвідчили радість, із якою херсонці зустрічають українську армію, спростовуючи в такий спосіб брехню російської пропаганди. Їхні матеріали є також надважливими документами української історії, яка твориться зараз.

Натомість комунікаційні структури Міноборони, які не спромоглися побудувати механізм допуску журналістів, вирішили просто заборонити абсолютно всім журналістам працювати, посилаючись на небезпеку перебування в щойно звільненому місті.

Нагадаємо, що професійні журналісти, які отримали офіційну акредитацію МО, мають відповідні навички, пройшли численні тренінги, мають міжнародні сертифікати з безпеки й величезний досвід роботи на передовій.

Ті українські та закордонні журналісти, які потрапили до Херсона, не виконавши всіх вимог Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, сьогодні позбавлені акредитації та більше не зможуть висвітлювати події на передовій та в прифронтовій зоні, а закордонні кореспонденти, можливо, взагалі не працюватимуть в Україні.

Провал у розумінні особливостей роботи журналістів на війні й небажання створити рівні й прозорі правила роботи вилився у створення інформаційної напруги й комунікаційну кризу. Намагання заборонити все не просто не працює – воно шкодить нашій країні. А ті, хто шукає простих рішень, породжують складні проблеми.

Ми вимагаємо:

Негайно повернути акредитацію нашим українським і закордонним колегам, які висвітлювали події в Херсоні та в яких її, згідно з повідомленнями Генштабу, через це забрали.

Провести внутрішнє розслідування непрофесійної роботи комунікаційного відділу ОК “Південь” і загалом комунікаційного сектору Міністерства оборони України й ухвалити відповідні кадрові рішення.

Побудувати рівні та прозорі правила роботи й допуску журналістів і відмовитися від вибіркового підходу.

Перестати агресивно атакувати медійників і почати з ними співпрацювати. Залучити до роботи комунікаційних органів МО професіоналів, які розуміються на особливостях роботи журналістів і здатні побудувати якісну комунікацію.

Прибрати зайву і недієву бюрократію, зокрема непотрібні документи й узгодження, впроваджені Об’єднаним координаційним пресцентром Сил оборони півдня. В журналістів уже є акредитація МО, яка є офіційним дозволом на роботу. Додаткові документи й дозволи, які до того ж застосовуються непрофесійно і вибірково, ускладнюють роботу журналістів і негативно відбиваються на висвітленні найважливіших подій в Україні для української і світової аудиторії.

Припинити необґрунтоване перешкоджання роботі журналістів і ставитися до них з повагою, розуміючи їхні потреби та місію. Світ дізнається про війну і співпереживає Україні, зокрема, й завдяки роботі наших українських і закордонних колег.

Докласти всіх зусиль, щоб професійні медіа могли оперативно і безперешкодно виконувати свою роботу.“

Довідка. Медіарух — неформальне об’єднання українських медіа, журналістів та громадських організацій, що відстоює дотримання журналістських стандартів у засобах масової інформації. Станом на лютий 2020 року об’єднання налічувало понад 70 учасників. Координатором медіаруху є Вадим Міський.

5 лютого українські телеканали, радіостанції, друковані й онлайн-видання, а також медійні громадські організації заявили про створення медіаруху, покликаного забезпечити громадянам можливість обирати президента і парламент на основі повної та достовірної інформації.

Ініціатори створення Медіаруху: Незалежна медійна рада, “Громадське радіо”, ГО “Детектор медіа”, Інститут масової інформації, МГО “Інтерньюз Україна”, Центр демократії та верховенства права, Фундація “Суспільність”, Незалежна асоціація телерадіомовників, ГО “Донецький інститут інформації”, ГО “Інститут демократії імені Пилипа Орлика”.

До Медіаруху також входить видання #Букви.

#Букви долучилися до руху “Медіа за усвідомлений вибір” у 2020 році. Рішення ухвалила більшість членів організації.