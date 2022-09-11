Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Згідно зі слідством, чоловік передавав інформацію через свій акаунт у заблокованій в Україні соцмережі. Він поширював дні про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

Інформатор “зливав” ворогу дані про розташування техніки, особового складу, блокпости та маршрути руху військових. Зокрема тих українських бійців, які перебували на території Краматорського району.

За поширення інформації про переміщення, рух і розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України) йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.