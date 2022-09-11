Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Згідно зі слідством, чоловік передавав інформацію через свій акаунт у заблокованій в Україні соцмережі. Він поширював дні про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.
Інформатор “зливав” ворогу дані про розташування техніки, особового складу, блокпости та маршрути руху військових. Зокрема тих українських бійців, які перебували на території Краматорського району.
За поширення інформації про переміщення, рух і розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України) йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
- Мешканцю Умані призначили покарання 12 років позбавлення волі через співпрацю з російською розвідкою. Чоловік збирав таємні документи для генштабу ЗС РФ.
- Слідчі СБУ викрили ще одного російського агента в Україні, який збирав інформацію для ворога. Внаслідок чого він отримав тюремний строк – 7 років позбавлення волі.