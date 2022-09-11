Жителя Слов'янська засудили на вісім років за поширення інформації про ЗСУ російським окупантам. Мешканець Донецької області передавав інформацію ворогу з травня.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Згідно зі слідством, чоловік передавав інформацію через свій акаунт у заблокованій в Україні соцмережі. Він поширював дні про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

Інформатор “зливав” ворогу дані про розташування техніки, особового складу, блокпости та маршрути руху військових. Зокрема тих українських бійців, які перебували на території Краматорського району.