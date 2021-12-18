Про це повідомляє амеранське видання nypost.com.

«У період жалоби ми не повинні вживати алкоголь, сміятися чи займатися дозвіллям», – сказав корейській службі Радіо Вільна Азія мешканка північно-східного міста Сінийджу.

Була забороненою навіть покупка продуктів у день смерті Кіма-старшого – 17 грудня.

“У минулому багато людей, які були викриті у вживанні алкоголю або в стані алкогольного сп’яніння під час жалоби, були заарештовані та розглядалися як ідеологічні злочинці. Їх відвезли, і більше ніхто їх не бачив”, – сказало джерело RFA.

У повідомленні сказато, що у країні запроваджено такі порядки, що навіть якщо член сім’ї вмирає під час жалоби, родичам не дозволяється голосно плакати, а тіло необхідно винести після того, як він закінчиться. Люди не можуть навіть відзначати власні дні народження, якщо вони потрапляють у період жалоби.