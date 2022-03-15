Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наголосив, що хоч ворог зазнає значно більших втрат, ніж наші військові, життя та здоров'я кожного українського захисника – безцінне.

Про це Головнокомандувач написав на своїй сторінці у Facebook.

Він написав про успіхи українських захисників: сьогодні – двадцятий день відкритої війни Росії проти України, 20 днів стійкості і героїзму українців і 20 днів боротьби.

Залужний наголосив, що Збройні Сили України виконують поставлені завдання – ворог зупинений і зараз наші захисники переходять до контрнаступу.

“На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров’я кожного нашого воїна безцінне”, – наголосив Головнокомандувач.

Валерій Залужний пообіцяв, що українські захисники помстяться за кожного побратима і посестру, за мирних українців і за дітей. Також він висловив співчуття родинам загиблих.

“За кожного нашого ляже сотня інших”, – такими словами підписана картинка, яка супроводжувала текст Головнокомандувача.