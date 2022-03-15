Про це Головнокомандувач написав на своїй сторінці у Facebook.
Він написав про успіхи українських захисників: сьогодні – двадцятий день відкритої війни Росії проти України, 20 днів стійкості і героїзму українців і 20 днів боротьби.
Залужний наголосив, що Збройні Сили України виконують поставлені завдання – ворог зупинений і зараз наші захисники переходять до контрнаступу.
“На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров’я кожного нашого воїна безцінне”, – наголосив Головнокомандувач.
Валерій Залужний пообіцяв, що українські захисники помстяться за кожного побратима і посестру, за мирних українців і за дітей. Також він висловив співчуття родинам загиблих.
“За кожного нашого ляже сотня інших”, – такими словами підписана картинка, яка супроводжувала текст Головнокомандувача.
- Голова Центру територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан у відеозверненні окреслив ситуацію на фронті. За наявною інформацією, ворог не має достатніх ресурсів для продовження наступу в напрямку Дніпра.
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