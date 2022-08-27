Протягом 27 серпня з 10 ранку до 10 вечора по прикордонню Сумської області, зі сторони Росії "прилетіло" понад 220 снарядів та мін.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Під обстрілом були території:

Хотінської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської громад Сумського району;

Зноб-Новгородської громади Шосткинського району;

Новослобідської громади Конотопського району.

Внаслідок обстрілу Новослобідської громади поранено двох людей — члени однієї родини, міна прилетіла прямо в їх будинок. Також в селі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Зокрема, поранено худобу.

Живицький додав, що через обстріл одного із сіл Білопільської громади пошкоджена повністю уся інфраструктура населеного пункту. Сюди влучило близько 50 мін, сталися пожежі у будівлях училища, школи, дитячого садка, пошти. Пошкоджені приватні будинки. Наразі деталі уточнюється. За його словами, постраждалих, попередньо, немає.