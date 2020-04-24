Зі згарища у Чорнобильській зоні врятували лоша Пржевальського

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
“Ми не знаємо, де поділась мама-кобила цієї маленької конячки Пржевальського, але лісники побачили, як лоша саме бродить біля одного зі згарищ зони відчуження. Можливо, чимось наляканий табун не помітив, як загубив маля…Шукай тепер вітер в полі. Як би там не було, а крихітку- пржевальця потрібно було терміново рятувати. Тому лісники повідомили про знайду співробітникам Чорнобильського заповідника”, – йдеться в повідомленні.
Тварина нещодавно народилася, їй щонайбільше два тижні.
“Коника Пржевальського (насправді, це – самочка) погодився прихистити в себе притулок для диких тварин при кінноспортивному клубі “Магнат”, що під Києвом. Його професійні ветеринари знають, що може знадобитись такому маляті й нададуть йому необхідну допомогу”, – зазначили в заповіднику.
Спасеныш из зоны отчуждения. Каждый час осмотр.
Опубликовано Приют для диких животных Среда, 22 апреля 2020 г.
ЛОШАТКО-ПРЖЕВАЛЕЦЬ ЗІ ЗГАРИЩА
Ми не знаємо, де поділась мама-кобила цієї маленької конячки Пржевальського, але лісники побачили, як лоша саме бродить біля одного зі згарищ зони відчуження. Можливо, чимось наляканий табун не помітив, як загубив маля…Шукай тепер вітер в полі.
Як би там не було, а крихітку- пржевальця потрібно було терміново рятувати. Тому лісники повідомили про знайду співробітникам Чорнобильського заповідника.
І тут виникло відразу кілька важливих задач:
– знайти місце, де про лоша зможуть професійно піклуватися;
– оформити тварині умовний пропуск через контрольно-пропускний пункт;
– відшукати волонтерів, які змогли б доставити малюка до вибраного притулку.
Оскільки лоша почувало себе не дуже добре (не дивно, його вік – щонайбільше два тижні!), вирішувати все потрібно було максимально оперативно. Що й було зроблено.
Коника Пржевальського (насправді, це – самочка) погодився прихистити в себе Приют для диких животных при кінноспортивному клубі «Магнат» (Конно-спортивный Клуб “Магнат”) , що під Києвом. Його професійні ветеринари знають, що може знадобитись такому маляті й нададуть йому необхідну допомогу.
Злагоджено спрацювали й співробітники режимних служб Заповідника та ДАЗВу. Дякуючи їм, лоша швидко й без перешкод перевезли через КПП. А там вже його забрали волонтери-зоозахисники, які саме нещодавно прибули сюди, аби при можливості допомогти тваринам Заповідника. Ось і допомогли…
Відучора маленький пржевалець вже освоюється в новому домі. Спеціалісти «Приюту…» помітили в нього опіки від блукання згарищем. Ще в нього виявились коліки… Тобто, лошатку доведеться поправляти здоров’я з новими батьками.
Сподіваємось, у нього все буде добре.
#Чорнобильськийзаповідник
#chornobyl_reserve
#Чернобыльскийзаповедник
Опубликовано Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник Вторник, 21 апреля 2020 г.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков раніше розповів про умисні підпали в Чорнобильській зоні відчуження.
- Як повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження, сума збитків від пожежі, за попередніми даними, сягає десятків мільйонів гривень.