Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Мова йде про тепер уже ексрадника Путіна Валентина Юмашева. Відомо, що він одружений на молодшій доньці Єльцина.

Коментуючи ситуацію, Пєсков підтвердив звільнення Юмашева з посади. За словами речника Кремля, це сталося місяць тому.

“Так, я можу підтвердити, що місяць тому він (Валентин Юмашев – прим. ред.) перестав бути радником Володимира Путіна”, – заявив Пєсков.

Також прессекретар додав що відповідний документ є в наявності, одначе його вирішено не публікувати на сайті Кремля.

Причини звільнення зятя Єльцина у Москві не назвали.

Відомо, що Борис Єльцин призначив Путіна прем’єр-міністром у серпні 1999 року. Після відставки Єльцина 31 грудня того ж року, Путін став виконуючим обов’язки президента.

Останніми роками російський президент залишався близьким до родини Єльцина.

Також відомо, що дочка Юмашева – Марія, виступила проти війни в Україні, опублікувавши фото українського прапора із підписом “Ні війні” та емоджі з розбитим серцем.