Зірка «Месників» і «Соколиного ока» опублікував перше фото з лікарні після аварії

Актор "Месників" і "Соколиного ока" Джеремі Реннер опублікував першу фотографію після того, як потрапив до лікарні через аварію.

Про це повідомив актор в Instagram.

Зірка подякувала фанатам за підтримку.

“Дякую всім за теплі слова. Зараз я надто знесилений, щоб багато писати. Але я шлю вам усім любов”, — підписав актор селфі з лікарні.

2 січня стало відомо, що актор перебуває у критичному, але стабільному стані. Він потрапив в аварію, пов’язану з погодними умовами, під час прибирання снігу. Поліція з’ясовує обставини події.

Нещасний випадок трапився у Ріно, штат Невада. Джеремі Реннер розкопував свій автомобіль, який занесло снігом біля дому, за допомогою снігоприбирального комбайна PistenBully. Утім він відкотився назад і збив Реннера.

Актору довелося перенести операцію через чисельні травми.