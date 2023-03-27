російсько-українська війна
14:27 В Одеській області викрито схему вимагання хабарів з експортерів у межах «зернової угоди» — СБУ
13:55 Під час телефонної розмови з Путіним президент Туреччини закликав «негайно» завершити війну в Україні
13:51 Справа забудови Протасового Яру: адвокати загиблого Ратушного виграли суд
13:17 Відтепер у Німеччині доступний мобільний додаток з електронними послугами для українців
13:12 Внаслідок російського удару по Слов’янську є загиблий і 25 поранених: триває розбір завалів
12:41 Спікер Палати представників США заявив, що Китай має доступ до даних користувачів застосунку TikTok
12:35 Роберт Дауні-молодший зіграє головну роль у рімейку фільму Гічкока «Запаморочення»
12:01 У Молдові планують провести військові навчання за участі США і Великої Британії
11:54 Знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетні удари по об‘єктах «Укрзалізниці»
11:16 В Офісі генпрокурора заявили, що готують оскарження вироку щодо справи групового зґвалтування 14-річної дівчинки
10:49 У Німеччині проходить найбільший за останні 30 років страйк працівників транспорту
09:53 Донеччина: росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці – пошкоджені готель та будівля суду
09:17 Харківщина: протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів
08:59 Водомети та офіцери на конях: в Тель-Авіві поліція розігнала протестувальників
08:26 Втрати ворога: протягом доби ЗСУ ліквідували понад 600 російських окупантів
07:27 27 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:08 Малохмарність та помірні опади: прогноз погоди на 27 березня
01:00 В Угорщині поскаржилися на критику Заходу, що «ускладнює співпрацю»
00:37 У Польщі встановили 70 білбордів, на яких українці щиро дякують полякам за підтримку

26 березня

23:19 У Словенії викрили сімейство російських шпигунів
22:45 Франція передала Україні 183 тонни енергетичного обладнання – Міненерго
22:29 У КНДР випробували новий підводний дрон – тепер погрожують США «радіоактивним цунамі»
21:57 Глава МЗС Німеччини планує вислати понад 30 російських дипломатів
21:24 Заява про розміщення російської ядерної зброї в РБ: у Болгарії закликали до переговорів
20:30 В Україні удосконалили порядки виплати грошової компенсації для придбання житла ветеранами війни
20:02 В ЄС готові відповісти санкціями на розміщення російської ядерної зброї в РБ – Боррель
19:39 В Росії чоловіків заохочують долучатися до армії преміями та пільгами — AP
19:11 У Чорному морі збільшилося корабельне угрупування ворога – ОК «Південь»
18:17 НАТО критикує Путіна за «небезпечну та безвідповідальну» ядерну риторику

Під час телефонної розмови з Путіним президент Туреччини закликав «негайно» завершити війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з Володимиром Путіним 25 березня закликав очільника Кремля негайно припинити війну на території України.

Понеділок, 27 березня 2023, 13:55
Підтримати

Про це інформує Yahoo.

У суботу, 25 березня, під час телефонної розмови Ердоган обговорив з Путіним покроковий план з покращення турецько-російських відносин та перебіг війни РФ на території України. Крім того, лідери обговорили “зернову угоду”. Ердоган висловив подяку Путіну за “його позитивне ставлення щодо продовження чорноморської ініціативи”.

Як зазначається, Ердоган запевнив, що Туреччина надає важливого значення якнайшвидшому завершенню конфлікту між Росією та Україною шляхом мирних переговорів. До того ж, глава держави наполягав на “негайному” завершенні війни.

Нагадаємо, що Організація Об’єднаних Націй закликала продовжити на 120 днів “зернову ініціативу”, що дає змогу безпечно експортувати українське зерно з чорноморських портів. Це сталося після того, як Росія заявила, що продовжить угоду лише на 60 днів.

Крім того, у Сполучених Штатах також закликали РФ продовжити та розширити домовленість в межах Чорноморської зернової ініціативи задля експорту українського зерна із заблокованих росіянами портів після повномасштабного вторгнення. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс наголосив, що продовження “зернової угоди”, дія якої закінчується 18 березня, є пріоритетом США.

Теги: війна, Війна в Україні, війна, Володимир Путін, підтримка України, повномасштабна війна, Реджеп Таїп Ердоган, розмова, російсько-українська війна, Туреччина

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook