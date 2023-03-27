Під час телефонної розмови з Путіним президент Туреччини закликав «негайно» завершити війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з Володимиром Путіним 25 березня закликав очільника Кремля негайно припинити війну на території України.

Про це інформує Yahoo.

У суботу, 25 березня, під час телефонної розмови Ердоган обговорив з Путіним покроковий план з покращення турецько-російських відносин та перебіг війни РФ на території України. Крім того, лідери обговорили “зернову угоду”. Ердоган висловив подяку Путіну за “його позитивне ставлення щодо продовження чорноморської ініціативи”.

Як зазначається, Ердоган запевнив, що Туреччина надає важливого значення якнайшвидшому завершенню конфлікту між Росією та Україною шляхом мирних переговорів. До того ж, глава держави наполягав на “негайному” завершенні війни.

Нагадаємо, що Організація Об’єднаних Націй закликала продовжити на 120 днів “зернову ініціативу”, що дає змогу безпечно експортувати українське зерно з чорноморських портів. Це сталося після того, як Росія заявила, що продовжить угоду лише на 60 днів.

Крім того, у Сполучених Штатах також закликали РФ продовжити та розширити домовленість в межах Чорноморської зернової ініціативи задля експорту українського зерна із заблокованих росіянами портів після повномасштабного вторгнення. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс наголосив, що продовження “зернової угоди”, дія якої закінчується 18 березня, є пріоритетом США.