Про це керівниця програми “Схеми: корупція в деталях” Наталя Седлецька повідомила у Facebook.

“Очевидці розповіли, що перед займанням автомобіля чули “хлопок”. Автомобіль спершу гасили сусіди, потім пожежники. Передня частина авто вигоріла дуже швидко. Слідчо-оперативна група, яка була на місці подій оглянувши авто, звернула увагу на матеріал на передньому лівому колесі, схожий на залишки запалювальної суміші. Поліцейські взяли матеріал на експертизу. Опитали сусідів, оформили заяву. Тепер у поліції – 24 години на визначення кваліфікації справи та внесення її в Єдиний реєстр досудових розслідувань”, – зазначила Седлецька.

Журналістка нагадала, что приблизно рік тому ексчиновник часів Януковича Андрій Портнов “опублікував усі персональні дані наших водіїв – їхні паспорти, номери авто, адреси проживання та погрожував редакції”. Тоді журналісти написали заяву до поліції, а та в свою чергу відкрила кримінальне провадження, хоча справа так і не зрушила з місця.

“А у минулу п’ятницю Портнов вкотре опублікував ось таке: “маргинальное Радио Свобода – продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер”. Але навряд чи доводиться обмежуватись лише цією версією. Цю машину дуже добре знають у широкому колі фігурантів наших матеріалів. Цей автомобіль по суті був нашим робочим інструментом, за допомогою якого ми зняли велику кількість журналістських розслідувань”, – зазначила Наталя Седлецька.

Вона прямо пов’язує підпал з журналістською діяльністю.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля працівника програми “Схеми”. Справу кваліфіковано як умисне знищення.