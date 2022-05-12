Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська переконана, що російський наступ на Київ провалився зокрема завдяки білорусам: росіяни не почувалися комфортно на білоруській землі.

Про це повідомляє чеський російськомовний телеканал “Поточний час”.

В інтерв’ю телеканалу Тихановська прокоментувала дії невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка під час повномасштабної російської агресії в Україні.

Політична діячка зазначила, що риторика Лукашенка змінювалася, хоча спершу була агресивною.

“Мужність українців перевершила всі можливі очікування, вони (українці – прим. ред.) дали відсіч агресії, риторика Лукашенка почала змінюватися”, – вважає Тихановська.

Вона назвала Лукашенка колаборантом, бо той надав окупантам території Білорусі для запуску ракет та переміщення військової техніки.

“Проте білоруси вкотре продемонстрували свою мужність. Зокрема завдяки їм провалився наступ на Київ. Російська армія не почувалася комфортно на білоруській землі”, – наголосила політична діячка.

Також Тихановська зазначила, що наразі невизнаний президент Білорусі намагається абстрагуватися від ситуації, мовляв, він взагалі не бажав війни та не знав про плани Кремля. Однак Тихановська впевнена, що Лукашенко має бути покараний за співучасть у цій війні.