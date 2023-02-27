Про це інформує Zaxid.net.
Повідомляється, що правоохоронці тимчасово прихистили собаку і опублікували фото, аби знайти її господарів. За добу власники загубленого пса вийшли на зв’язок.
Зазначено, що на собаці був ошийник і тварина мала доглянутий вигляд. Поліцейські опублікували фото вівчарки та номер телефону, за яким пропонували господарям сконтактувати з поліцією, аби забрати пса.
Також додається, що правоохоронці тимчасово прихистили тварину. У понеділок, 27 лютого, стало відомо, що власники вівчарки вийшли на зв’язок.
“Знайшлися господарі вівчарки. Чотирилапого втікача забрали додому. Власниця розповіла, що проживає неподалік, а пес зникає не вперше. Жінка подякувала поліцейським за тимчасовий прихисток та небайдужість”, – йдеться у повідомленні.
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