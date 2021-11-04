У 4-му турі групового етапу Ліги конференцій з футболу "Зоря" переграла болгарський "ЦСКА".

Про це повідомляють #Букви.

У четвер, 4 листопада, на “Славутич Арені” у Запоріжжі відбувся матч луганської “Зорі” з софійським “ЦСКА”.

За увесь перший тайм можна згадати хіба що момент захисника луганчан Дениса Фаворова, який пробивав у лівий кут, але воротар суперника зробив фантастичний сейв та не дав м’ячу залетіти у ворота.

У другому таймі команди продовжили грати в обережний футбол, роблячи ставку на швидкі атаки, що виходило не зажди.

На 66 хвилині гравці “ЦСКА” навіть забили гол, але його було скасовано через офсайд.

Під завісу матчу “Зоря” забила відразу два голи – на 87 та на п’ятій компенсованій до другого тайму хвилинах. Обидва м’ячі луганчани забили після швидких контратак та помилок суперника.

“Зоря” здобула другу перемогу поспіль та зберігає шанси на прохід до наступного раунду.

“Зоря” (Луганськ) – “ЦСКА” (Софія) – 2:0

Запоріжжя, стадіон “Славутич Арена”

Арбітр — Петрі Вільянен (Фінляндія)

Голи: Шахаб Захеді 87, Аллахяр 90+5.

Склади команд

Зоря: Дмитро Мацапура, Ловро Цвек, Максим Луньов (Крістіан Даль, 78), Шахаб Захеді, Дмитро Хомченовський, Віталій Вернидуб, Сергій Булеца, Максим Імереков, Денис Фаворов, Ігор Снурніцин (Жуніор Рейс, 71), Аллахяр.

ЦСКА: Густаво Бузатто, Юрген Матей, Жеферсон, Грем Кері, Хорді Кайседо (Ахмед Ахмедов, 83), Георгі Йомов, Бредлі Мазіку, Іван Туріцов, Амос Юга, Томас Лам, Йоннік Вілдсхют (Йоан Бе, 72).

Попередження: Віталій Вернидуб, 56, Ігор Снурніцин, 70, Шахаб Захеді, 76.

Після чотирьох матчів “Заря” з 6 очками посідає третє місце в групі С.

25 листопада “Зоря” зіграє у матчі 5 туру з італійською “Ромою” на “Стадіо Олімпіко” у Римі.