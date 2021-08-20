Єдиний законний мешканець напівзруйнованої садиби Мурашка в центрі Києва Олександр Глухов заявив, що чиновники зрізали замки, залишивши двері відчиненими для всіх. У КМДА пояснили — виселяють рейдерів.

Про це йдеться в дописах Олександра Глухова да директорки департаменту культури КМДА Яни Барінової.

“Депкультури разом з муніципальною охороною/вартою знову штурмують будинок на Малій Житомирській 12-а, в якому я живу.

Щойно виламали двері в будинок. Я лежу хворий, мені ніхто з адміністрації не дзвонив. … Приблизно об 11 годині команда покинула будинок. Залишили зрізаний замок, тепер двері відкриті для всіх”, – написав Глухов, додавши відповідні фото.

Барінова пояснила, що ранкові дії в садибі Мурашків пов’язані не з Глуховим, а з групою осіб, що заселилася в будинку нелегально.

“Садиба Мурашка знаходиться в аварійному стані і потребує термінових рятувальних робіт, які неможливо почати через рейдерське захоплення частини будівлі. Крім Олександра Глухова, з яким місто продовжує перемовини щодо надання іншого житла, тут проживають ще певні особи, які встановили сучасні броньовані двері майже на всіх поверхах напівзруйнованої будівлі, самовільно протягнули від щитової вуличного освітлення електродроти, відкрили нелегальний пункт прийому склопосуду та вторсировини. Серед них пані Божко з великою родиною, яка вселилась до садиби як двірник більш як 10 років назад за усним дозволом начальника ЖЕКа і яка тепер у суді намагається узаконити своє перебування там”, — написала директорка департаменту.

Вона надала фото з місця і зазначила, що сподівається на подальше сприяння Глухова у наведенні ладу у цій історичній пам’ятці.