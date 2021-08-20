Про це йдеться в дописах Олександра Глухова да директорки департаменту культури КМДА Яни Барінової.
“Депкультури разом з муніципальною охороною/вартою знову штурмують будинок на Малій Житомирській 12-а, в якому я живу.
Щойно виламали двері в будинок. Я лежу хворий, мені ніхто з адміністрації не дзвонив. … Приблизно об 11 годині команда покинула будинок. Залишили зрізаний замок, тепер двері відкриті для всіх”, – написав Глухов, додавши відповідні фото.
Барінова пояснила, що ранкові дії в садибі Мурашків пов’язані не з Глуховим, а з групою осіб, що заселилася в будинку нелегально.
“Садиба Мурашка знаходиться в аварійному стані і потребує термінових рятувальних робіт, які неможливо почати через рейдерське захоплення частини будівлі. Крім Олександра Глухова, з яким місто продовжує перемовини щодо надання іншого житла, тут проживають ще певні особи, які встановили сучасні броньовані двері майже на всіх поверхах напівзруйнованої будівлі, самовільно протягнули від щитової вуличного освітлення електродроти, відкрили нелегальний пункт прийому склопосуду та вторсировини. Серед них пані Божко з великою родиною, яка вселилась до садиби як двірник більш як 10 років назад за усним дозволом начальника ЖЕКа і яка тепер у суді намагається узаконити своє перебування там”, — написала директорка департаменту.
Вона надала фото з місця і зазначила, що сподівається на подальше сприяння Глухова у наведенні ладу у цій історичній пам’ятці.
- 19 серпня у центрі Києва почали розбирати садибу Барбана. Міністерство культури та інформполітики видавало припис про заборону будівництва на цій ділянці, але вони, повідомляє відомство, були проігноровані столичною владою.
- Згодом очільник міністерства Олександр Ткаченко заявив, що те, що сталося, “жах і сором” та звинуватив мера Віталія Кличка у тому, що “Київ із квітучого, комфортного, зі своєї історією міста перетворюється на безлиций мегаполіс”.
- Віталій Кличко зазначив, що на звернення місцевих мешканців, які виступали проти забудови, міська влада скликала комісію щодо цього питання, але представники забудовника проігнорували засідання. Він звинуватив поліцію в бездіяльності та дорікнув Мінкульту через те, що відомство погодило будівництво на місці садиби.
- Рада національної безпеки і оборони доручила провести аудит об’єктів, що підпадають під закон про охорону культурної спадщини, та відновити садибу Барбана в Києві.