Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що носить спеціальну маску проти коронавірусу, яка, виділяючи озон, вбиває мікроби.

Інтерв’ю опубліковано на YouTube-каналі Дмитра Гордона.

Так, журналіст поцікавився у Леоніда Кравчука, що у нього за “штучка” на грудях висить.

“Це маска від коронавірусу. Її зробили американці. Вона працює від батареї, її можна заряджати. В повітря надходить озон, який вбиває всі мікроби. Ось я сиджу і навколо нас озон вбив усі мікроби. Я на це сподіваюся”, – відповів Кравчук.

У коментарі #Буквам асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ілля Бурлаченко розповів, що озон не вбиває мікроби і відповідно не може вбити вірус COVID-19. За його словами, подібні пристрої, як у Леоніда Кравчука – це ні що інше, як шарлатанство.