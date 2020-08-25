Інтерв’ю опубліковано на YouTube-каналі Дмитра Гордона.
Так, журналіст поцікавився у Леоніда Кравчука, що у нього за “штучка” на грудях висить.
“Це маска від коронавірусу. Її зробили американці. Вона працює від батареї, її можна заряджати. В повітря надходить озон, який вбиває всі мікроби. Ось я сиджу і навколо нас озон вбив усі мікроби. Я на це сподіваюся”, – відповів Кравчук.
У коментарі #Буквам асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ілля Бурлаченко розповів, що озон не вбиває мікроби і відповідно не може вбити вірус COVID-19. За його словами, подібні пристрої, як у Леоніда Кравчука – це ні що інше, як шарлатанство.
- Перший президент України, а нині і голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прокоментував інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.