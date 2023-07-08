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Зросла кількість загиблих та поранених унаслідок обстрілу Лиману

Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Лиману на Донеччині зросла до восьми. Більш як удвічі зросла й кількість поранених.

Субота, 8 липня 2023, 14:57
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Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Джерело: МВС України

Згідно з даними, кількість загиблих вже становить вісім осіб. Поранень зазнали 13 осіб.

“Рятувальники ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та 3-х легкових автомобілів”, – додали правоохоронці.

Як відомо, 8 липня близько 10 ранку війська РФ обстріляли з РСЗВ місто Лиман. Спершу повідомлялось про 6 загиблих та 5 постраждалих.

  • 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області. Загалом було здійснено два ракетні удари – у заклад харчування в центрі Краматорська та по селу Біленьке.
Теги: Донецька область, вбивство цивіільних, Донецька область, злочини росіян, Лиман, МВС України, обстріли міст

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