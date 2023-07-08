Зросла кількість загиблих та поранених унаслідок обстрілу Лиману

Джерело: МВС України
Згідно з даними, кількість загиблих вже становить вісім осіб. Поранень зазнали 13 осіб.
“Рятувальники ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та 3-х легкових автомобілів”, – додали правоохоронці.
Як відомо, 8 липня близько 10 ранку війська РФ обстріляли з РСЗВ місто Лиман. Спершу повідомлялось про 6 загиблих та 5 постраждалих.
- 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області. Загалом було здійснено два ракетні удари – у заклад харчування в центрі Краматорська та по селу Біленьке.