Зростання втрат серед російських молодших офіцерів, ймовірно, ще більше погіршить російські можливості та призведе до все більшої деморалізації – це дасть додаткові можливості для української сторони у війні з РФ.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).

Зростання втрат серед російських молодших офіцерів, ймовірно, ще більше погіршить російські можливості та призведе до подальшого морального зриву. У міністерстві оборони Великої Британії заявили, що російські війська зазнали нищівних втрат серед офіцерів середнього та молодшого рангу, разом з тим вони продовжують атаки, часто безнадійно-небезпечні – замість того, щоб командувати з тилу та делегувати офіцерам нижчого рангу. Причиною цьому є те, що старші російські офіцери тримають їх на “безкомпромісному рівні відповідальності” за свої дії. Молодші офіцери відповідають за тактичні операції низького рівня через відсутність професіоналізму та модернізації в російських збройних силах.

Згідно з попередньою оцінкою ISW, тривала деморалізація, погане командування та контроль серед російських військ можуть дати українським силам можливість вести розважливі контрнаступи, зокрема, оскільки російські військові продовжують вкладати ресурси в битву під Сєвєродонецьком ціною інших напрямків зусиль.

Російські війська продовжують поступово захоплювати райони Сєвєродонецька, але ще не повністю оточили місто. Разом з тим, російські війська зосередилися на перегрупуванні поблизу Ізюма для відновлення наступу на Слов’янськ і Барвінкове і провели лише незначні, безуспішні атаки. Російські війська поступово просуваються до Слов’янська і намагаються наступити на саме місто найближчими тижнями, але навряд чи досягнуть вирішальних успіхів.

Російські війська в Харкові продовжують зосереджувати зусилля на недопущенні українського контрнаступу до міжнародного кордону між Харковом і Білгородом, а українські війська останніми днями не проводили значних операцій у цьому районі.

Обмежена українська контратака на півночі Херсонської області протягом останніх 48 годин не принесла жодних результатів, але зірвала операції Росії. Російські війська здійснили кілька безуспішних атак на український плацдарм на східному березі річки Інгулець.