Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 80860 (+650) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2840 (+2) од;
бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од;
артилерійських систем – 1837 (+8) од;
РСЗВ – 393 (+0) од;
засоби ППО ‒ 206 (+1) од;
літаків – 278 (+0) од;
гелікоптерів – 261 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1);
крилаті ракети ‒ 399 (+0);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од;
спеціальна техніка ‒ 160 (+0).
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