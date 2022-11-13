Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 80860 (+650) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2840 (+2) од;

бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од;

артилерійських систем – 1837 (+8) од;

РСЗВ – 393 (+0) од;

засоби ППО ‒ 206 (+1) од;

літаків – 278 (+0) од;

гелікоптерів – 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1);

крилаті ракети ‒ 399 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од;

спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Фото: Генштаб ЗСУ