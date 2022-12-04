Повідомляється, що українські сили досягли лівого берега Дніпра на Херсонщині – про це свідчать кадри, оприлюднені українськими військовими. Це може означати, що Збройні сили України розпочали нову хвилю контрнасту в Херсонській області.

Про це інформує Інститут вивчення війни.

3 грудня український добровольчий спецпідрозділ повітряної розвідки “Карлсон” оприлюднив кадри, на яких українські військовослужбовці пливуть на катерах Дніпром, добираються до дерев’яної споруди, схожої на пристань на східному березі, і підіймають український прапор на вежі біля берега.

Ймовірно, це перший випадок, коли український прапор майорить над східним берегом Дніпра.

Військові спецпідрозділу підкреслили, що ця операція стане плацдармом для наступних на лівому березі Херсонської області.

Інститут вивчення війни вважає, що в разі правдивості цієї інформації, це є свідченням початку контрнаступу українських сил на лівому березі Дніпра, до чого, судячи з російських укріплювальних споруд, російська армія активно готувалася.

“У разі підтвердження це обмежене українське вторгнення на східний берег може відкрити можливості для того, щоб українські сили почали діяти на східному березі. Як раніше повідомляв ISW, спостережувані російські укріплення на лівому березі вказують на те, що російські сили очікують наступальних дій України на східному березі та будують оборонні лінії на південь від річки Дніпро”, – йдеться у повідомленні аналітичного агенства.