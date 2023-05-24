Джерело: “Голос Америки”.

За словами прессекретаря Пентагону, бригадного генерала Пета Райдера, до Німеччини прибудуть близько 250 українців, які тренуватимуться на 31 танку Abrams. Ще 31 танк знаходиться у США на ремонті, його буде доставлено до України до осені.

Під час навчання інструктори зосередяться на тому, як керувати танками, як маневрувати ними в загальновійськовому бою та обслуговувати їх. Курс буде подібний до попередньої підготовки під керівництвом США на броньованих бойових машинах Bradley і машинах Stryker. Цю техніку передали на початку 2023 року.

Танки Abrams мають товсту броню та турбінний двигун потужністю 1500 кінських сил. Техніка є досконалішою за радянські танки, якими Україна користується з початку широкомасштабної війни.

Спершу адміністрація Байдена заявляла, що передасть Україні новішу версію танків Abrams, відомих як M1A2. Проте процес тривав би роки, тому замість них вирішили надати M1A1 Abrams, щоб українці якнайшвидше отримали їх.