Українські військові повернули собі щонайменше кілометр території у південній частині Бахмута, натомість російські армійці відступили.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, протягом останніх чотирьох днів підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади (72 ОМСБр) Росії, ймовірно, відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутської операції. Своєю чергою, Збройні сили України повернули собі щонайменше кілометр території.

Зазначається, що ця територія має певне тактичне значення, оскільки це був російський плацдарм на західному боці каналу Донецьк-Донбас, який позначає лінію фронту в деяких частинах сектора.

“72 ОМСБр входить до складу 3-го армійського корпусу Росії – формування, створеного восени 2023 року, яке переслідують звинувачення у низькому моральному дусі та обмеженій боєздатності”, – йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

А також зазначається, що його розгортання в такому складному і оперативно важливому секторі підкреслює гостру нестачу надійних бойових підрозділів у Росії.