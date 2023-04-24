На Бахмутському напрямку російські військові не полишають мету оточити місто. Своєю чергою, бійці ЗСУ здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center.

24 квітня Олександр Сирський побував у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Він заслухав командирів й аналізував оперативну обстановку. За його словами, ситуація на фронті – контрольована.

Командувач нагородив відзнаками та цінними подарунками понад 130 воїнів, які мужньо виконували завдання та проявили героїзм.

Сирський зазначив, що росіяни зазнали значних втрат після низки невдалих спроб прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку. Ворог був змушений перегруповувати свої підрозділи.

“На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач”, – наголосив командувач.

Для спроби оточити Бахмут росіяни використовують всі можливі сили та засоби – аж до тотальної руйнації міста.

“Наші бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують. Це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час”, – сказав Олександр Сирський.