Для того, щоб відвернути російські війська від наступальних операцій на Слов'янськ і порушити російські лінії постачання, українські бійці ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни.

17 червня російські війська безрезультатно намагалися просунутися на північ від Слов’янська та на південний схід від Ізюма. У Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗС РФ не вдалося захопити Богородичне (приблизно за 25 км на південний схід від Ізюма) і довелося відступити на раніше зайняті позиції.

Росіяни також провели невдалі розвідувальні операції поблизу Краснопілля, розташованого вздовж траси Е40 до Слов’янська. Водночас Збройні Сили України продовжували контрнаступ на південний захід від Ізюма і витіснили російські війська з Дмитрівки.

Також українські та російські джерела все частіше повідомляють про можливість контрнаступу українців на Ізюм із південно-східних околиць Харкова. За даними Генштабу, російські війська захищають тилові позиції, щоб зупинити будь-яке просування українців до Ізюма з боку Харкова.

Росіяни стверджують, що українські сили активно намагаються порушити російські наземні лінії зв’язку до Ізюма. За словами голови Харківської обласної адміністрації Олега Синєгубова, російська артилерія продовжує обстрілювати Чугуїв, приблизно за 35 км на південний схід від Харкова.

Такі операції, ймовірно, повинні відвернути сили РФ від наступальних операцій на Слов’янськ і порушити російські лінії постачання.