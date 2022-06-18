Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, а також пресслужба Одеської міської ради з посиланням на повідомлення Оперативного командування “Південь” у Telegram.

За словами Братчука, наразі у Чорному морі продовжує перебувати угрупування Чорноморського флоту, а саме 2 кораблі-ракетоносці, один підводний човен та три великі десантні кораблі.

Він також зауважив, що загроза ракетного удару залишається дуже високою.

“Вночі ворог атакував Одещину ракетами, які летіли з території тимчасово окупованого Криму. Дякую нашим військовим за гарно виконану роботу – дві смертоносні пташки знищено”, — сказав речник.

В Оперативному командуванні “Південь” уточнюють, що ворог атакував Одеську область крилатими ракетами “Онікс”. Їх випустили з території тимчасово окупованого Криму.

“Вночі Одещину ворог атакував крилатими ракетами. 2 ракети “Онікс”, випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були влучно знищені в повітрі підрозділом протиповітряної оборони”, — повідомили в міськраді.

ДОВІДКА. П-800 “Онікс” — радянська надзвукова універсальна протикорабельна ракета для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями.