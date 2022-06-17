Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що протягом минулої доби українські воїни зуміли відкинути російських окупантів він населеного пункту Золоте. Також продовжуються бої у Сєвєродонецьку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Гайдая, загалом окупанти посилили обстріли цивільних об’єктів у Луганській області.

Тривають бойові дії за повний контроль над Сєвєродонецьком. Росіяни переміщують до міста додаткові підрозділи артилерії. Також окупанти закидують снарядами позиції українських захисників.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили штурм окупантів у Золотому: росіянам довелось відійти.

Під російськими авіаударами опинились н.п. Устинівка, Лоскутівка та Лисичанськ. Інші населені пункти росіяни обстрілювали з артилерії.

Авіаудар у Лисичанську було завдано по будинку культури, де переховувались мирні мешканці. Як наслідок – 4 загиблих та 7 поранених.

“Окрім того, внаслідок обстрілу обвалилася будівля місцевого профілакторію, також було три прильоти в будівлю місцевої школи. Є загиблий лисичанець, якого виявили на вулиці після обстрілів”, – додав очільник Луганщини.

Також знову під обстрілами опинився хімзавод “Азот”. Унаслідок обстрілу пошкоджено прохідну. Також під ворожим обстрілом опинився Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання.

У старих районах Сєвєродонецька загинуло двоє осіб.

За минулу добу найбільших руйнувань окупанти завдали у Гірському: пошкоджено близько 20 будинків.