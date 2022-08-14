За минулу добу Збройні сили України завдали до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ. Атаки відбувалися на кількох оперативних напрямках.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Українські захисники рухалися під прикриттям винищувальної авіації. Вони завдавали ударів штурмовиками Су-25 та бомбардувальниками Су-24м.

Збройні сили атакували по взводних та ротних опорних пунктах. Вони завдавали ударів по танкових колонах на марші та позиціях реактивних систем залпового вогню. Авіація Повітряних сил ЗСУ атакувала по переправах та скупченню живої сили й техніки противника.

У результаті вдалося знищити близько п’ятнадцяти бойових броньованих машин. Ще ліквідовано десятки окупантів.