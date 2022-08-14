Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Українські захисники рухалися під прикриттям винищувальної авіації. Вони завдавали ударів штурмовиками Су-25 та бомбардувальниками Су-24м.
Збройні сили атакували по взводних та ротних опорних пунктах. Вони завдавали ударів по танкових колонах на марші та позиціях реактивних систем залпового вогню. Авіація Повітряних сил ЗСУ атакувала по переправах та скупченню живої сили й техніки противника.
У результаті вдалося знищити близько п’ятнадцяти бойових броньованих машин. Ще ліквідовано десятки окупантів.
- Окупаційні війська Росії продовжують спроби наступу у Луганській області. Після захоплення Лисичанська ворогу важче просуватися вперед.
- Окупанти обстріляли портову інфраструктуру Миколаєва. Вони випустили по ній три реактивних снаряди залпового вогню “Ураган”.